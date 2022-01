Corona-Politik – «Der Schaden wird durch die Massnahmen noch grösser»

«Ein zusätzlicher Nutzen ist nicht zu erkennen», so Bigler. Also seien die Massnahmen umgehend abzuschaffen. Im Zentrum stehe die Logik des gezielten Nutzens. Die Wirtschaft solle Schritt für Schritt ihre Freiheit zurückerlangen können. Doch die «sogenannte» wissenschaftliche Taskforce würde sich wöchentlich inszenieren und Panik verbreiten, so Bigler. Er bezeichnet die Existenz der Taskforce grundsätzlich als ein Fehler.