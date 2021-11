Nach tödlichem Einsatz in Morges VD : Gewerkschaft fordert Taser für alle Polizisten

Der tragische Fall von Morges VD hat eine Taser-Debatte angeheizt. Die oberste Polizei-Gewerkschafterin fordert eine flächendeckende Einführung bei Polizei-Patrouillen.

Ein Video zeigt den tödlichen Einsatz am Bahnhof in Morges VD.

Die Taser-Debatte ausgelöst hat der tödliche Einsatz am Bahnhof in Morges VD. Ein Regionalpolizist hatte im August mehrere Schüsse abgegeben, nachdem ein 37-jähriger Mann die Beamten bedroht hatte. Ryser Bundi ist überzeugt, dass in solchen Fällen ein Taser einen Schusswaffen-Einsatz vermeiden könnte. Sie fordert deshalb: «Jede Polizei-Patrouille soll künftig mit einem Taser bewaffnet sein.»

Zahl der Taser-Einsätze stark angestiegen

Laut der «Rundschau» ist die Zahl der Taser-Einsätze in den letzten Jahren stark angestiegen. Alleine 2020 hätten Schweizer Polizisten in 96 Fällen den Taser eingesetzt. Am stärksten verbreitet seien sie bei den Kantonspolizeien Bern und Zürich. In der Romandie und einzelnen Deutschschweizer Kantonen verfügen hingegen nur Sondereinheiten über Elektroschock-Pistolen.