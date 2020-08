Im neuesten Kampagnenvideo gegen die Begrenzungsinitiative spielt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) voll auf den Mann: Das Video zeigt Alt-Bundesrat Christoph Blocher beim Baden im Geld, mit Bierbauch am Strand oder beim ungeschickten Montieren einer Hygienemaske. Blocher selbst wendet sich im Video in nicht akzentfreiem Englisch an die Europäer – und wird zu einem zweiten Donald Trump. Nun mache man einen echten Lockdown, baue eine Mauer um die Schweiz, sagt er etwa. Das Motto: «Herrliberg first, Büezer second».