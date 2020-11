Die Musikergewerkschaft Union of Musicians and Allied Workers lancierte vergangene Woche die Online-Kampagne mit dem Hashtag #justiceatspotify.

Vor einer Woche teilte die Union of Musicians and Allied Workers einen Post in den sozialen Netzwerken: «Spotify ist die dominanteste Plattform auf dem Musikstreaming-Markt. Die Firma dahinter gewinnt an Wert, doch jene, die überall auf der Welt aktiv zur Musik beitragen, erhalten kaum mehr als ein paar Rappen für ihre Arbeit.»