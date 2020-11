Die Angestellten der Post, von DHL, DPD und anderen Anbietern leisteten während des Lockdown einen Sondereffort, zum Wohle der ganzen Gesellschaft, hielt Syndicom am Dienstag an einer virtuellen Medienkonferenz fest. Nun drohe ihnen auf die Festtage hin neues Ungemach.

Es drohe der Kollaps: Black-Friday, Cyber-Monday und die Festtage stünden vor der Tür – sonst schon eine Herausforderung. Unter den wegen der Corona-Pandemie zusätzlich erhöhten Paketvolumen litten die Angestellten: die Zusteller und die Menschen in den Sortierzentren.

1,6 Mio. Pakete pro Tag

Das Nadelöhr der Schweizer Logistik sei die Sortierkapazität: Alle Sortiermaschinen im Land können circa 1,6 Millionen Pakete pro Tag verarbeiten. Die Gewerkschaft rechnet allerdings damit, dass dieses Volumen in den Wochen vor Weihnachten übertroffen wird. Für Kunden dürfte das unweigerlich zu Verzögerungen bei der Lieferung führen – das Personal müsse mit zusätzlichen Überstunden rechnen.

Bei der Post heisst es allerdings, man rechne dieses Jahr zu Spitzenzeiten mit 1,2 Millionen Pakete pro Tag – also weniger als die maximale Kapazität. Laut Logistik-Chef Dieter Bambauer ist es aber immer noch doppelt so viel wie an normalen Tagen (s. Video oben).