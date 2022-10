Zürich: Streik verhindert – Swissport erhöht die Löhne um mindestens 4 Prozent

Der Protest hat was gebracht. Der Gesamtarbeitsvertrag bedeutet eine weitgehende Rückkehr zu den Arbeitsbedingungen vor der Corona-Pandemie.

Im Sommer protestierten die Swissport-Angestellten am Flughafen.

Die Verhandlungen zu einem neuen Gesamtarbeitsvertrag mit Swissport Zürich sind abgeschlossen. Der neue GAV bedeutet eine weitgehende Rückkehr zu den Arbeitsbedingungen, die vor der Coronakrise galten, und enthält einen Teuerungsausgleich. Der Gesamtarbeitsvertrag soll demnach ab 1. Januar 2023 für vier Jahre in Kraft treten.

Vier Prozent mehr Lohn

In einer Medienmitteilung schreiben die Verantwortlichen des Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD): «Mit einem lautstarken Protestbesuch beim Management in den Sommerferien wurde ebenfalls deutlich gemacht, dass die Mitarbeitenden gemeinsam mit dem VPOD Luftverkehr wenn nötig auch zum Mittel des Streiks greifen würden. Der Druck zeigte Wirkung. In folgenden Verhandlungen nach dem Protestbesuch machte Swissport Zürich weitreichende Zugeständnisse.»