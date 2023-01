Gewerkschaftsbund fordert automatischen Teuerungsausgleich

Der SGB fordert die Menschen in der Schweiz zudem dazu auf, am Frauenstreik teilzunehmen.

SGB fordert höhere Löhne

Führen höhere Löhne zu mehr Arbeitslosigkeit?

Die Hochschulen in der Schweiz hätten jahrelang gelehrt, dass höhere Löhne zu mehr Arbeitslosigkeit führten, doch das stimme gar nicht. Er sei an der Universität St. Gallen fast aus einem Seminar geflogen, als er in seinem Studium darauf hingewiesen habe, sagte Lampart an der Jahresmedienkonferenz des SGB in Bern.