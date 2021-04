Alphabet : Gewinn bei Google-Mutter steigt im ersten Quartal auf 15.5 Milliarden

Google wächst rasant weiter. Der Gewinn des Mutterkonzerns Alphabet steigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte 44 Prozent auf 15.5 Milliarden. Auch Microsoft verzeichnet starkes Wachstum.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal des Jahres sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Wie der US-Technologieriese am Dienstag mitteilte, wurde im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März ein Umsatz von 55.3 Milliarden Dollar verzeichnet (rund 50.3 Milliarden Franken) – ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag bei rund 20 Milliarden Franken und damit mehr als doppelt so hoch als vor einem Jahr.