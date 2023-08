Am 03. September findet der «Allianz Tag des Kinos»statt und geht somit in die nächste Runde. Romantische Komödien, Drama-, Arthouse-, Abenteuer-, Action-, Zeichentrick- oder Superheldenfilme – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

202 Kinos in der Schweiz und in Liechtenstein mit über 550 Kinosälen machen bei der siebten Auflage des «Allianz Tag des Kinos» mit. Am Sonntag, 3. September 2023, können Filmbegeisterte für nur CHF 5.- pro Ticket über 150 Filme geniessen. Alle Infos zum «Allianz Tag des Kinos» findest du hier.