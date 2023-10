Ramon Zenhäusern macht beim Börsenspiel mit – du auch?

Herr Zenhäusern, am 18. Oktober beginnt das Börsenspiel, Sie machen auch mit. Warum? Ramon Zenhäusern: Ich interessiere mich schon lange für die Börse und habe auch einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft der Fernuni Schweiz. Mit dem Thema Geldanlegen bin ich aber noch wenig vertraut. Das Spiel ist darum eine gute Möglichkeit, mich mal als Investor zu betätigen, ohne das Risiko einzugehen, gleich mein Geld zu verlieren.

Können Sie uns verraten, welche Aktien Sie im Börsenspiel kaufen? Ja, ich habe die Aktien sehr stark diversifiziert. Als Schwergewichte habe ich in BKW, Lonza, Lindt&Sprüngli und in die Partners Group investiert.

Ihr erstes Rennen ist dieses Jahr an einem neuen Ort, in Gurgl in Österreich. Wie ist das für Sie?

Das wird spannend, ausser die Österreicher konnte wohl noch niemand auf dem Hang trainieren. Eine neue Piste ist immer eine Herausforderung, bis jetzt habe ich gute Erfahrungen mit neuen Slaloms gemacht. Aber das muss nichts heissen, am 18. November wird die Stoppuhr im Starthäuschen für alle auf null stehen.