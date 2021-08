Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für das Alba Festival

Gewinne 2 von 50 Zwei-Tageskarten für das grösste albanische Festival der Schweiz.

Das Alba Festival lädt nach einer Corona-Zwangspause alle Fans der albanischen Musikszene und Kulturszene ein, am 4. und 5. September gemeinsam auf dem Hardturm-Areal in Zürich zu feiern. Rund 15 Acts treten dieses Jahr auf, unter anderem: Regard, Tayna und Lluni. An diesen musikalischen Albanien/Kosovo-Exporten kommt niemand vorbei. Es wimmelt derzeit nur so von angesagten Künstlerinnen und Künstlern mit albanischen Wurzeln und Pop-Einfluss, die es am Alba Festival in Zürich zu entdecken gilt.