Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für das Konzert von Kiss am 07. Juli 2022

Wir schicken dich und deine Begleitperson auf das unvergessliche Konzert von Kiss am 07. Juli 2022.

Kiss ist eine US-amerikanische Hard-Rock-Band, gegründet 1973 in New York. Mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Alben zählt die Gruppe zu den erfolgreichsten Rock-Bands. Die erfolgreichsten Alben, die von Kiss veröffentlicht wurden, sind «Alive ||», «Smashes» und «Thrashes & Hits». Die Band ist mit ihren auffallenden Looks und ihren geschminkten Gesichtern einzigartig und unverwechselbar.