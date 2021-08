Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für die ausverkaufte Show von Billie Eilish

Wir schicken dich und eine Begleitperson ans ausverkaufte Konzert von Billie Eilish.

Am 2. Juli 2022 kommt Superstar Billie Eilish endlich ins Zürcher Hallenstadion. Ihr Debüt, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» erklomm Anfang 2019 die Spitze der Schweizer Charts und bleibt bis heute unter den Top 30. Das letzte Mal trat die 19-Jährige im Jahr 2019 in der Halle 622 auf, Tickets dafür waren im Nu ausverkauft. So wie jetzt auch.