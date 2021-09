Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für die Fantasy Basel

Wir schicken dich und deine Begleitung an die Fantasy Basel vom 08. bis 10. Oktober.

Die Fantasy Basel ist die grösste und vielseitigste Comic Con Europas. Über 70'000 m2 in drei Hallen mit Stars, Künstlern, Cosplayern, Film- und TV-Studios, Actionzonen, Ausstellungen, Händlern, Fangruppen und Tausenden begeisterten Besuchern! Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con gilt auch bei Besuchern aus fernen Galaxien als eine der schönsten Cons des Universums. Kreative Macher und Fans feiern drei Tage gemeinsam in realer und imaginärer Welt die Faszination von Kreativität und Fantasie!