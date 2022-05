Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für die Fantasy Basel

Wir schicken dich und deine Begleitperson an die Fantasy Basel vom 26.05.2022 bis 28.02.2022.

The Swiss Comic Con

Das grösste Popkultur-Festival der Schweiz findet auch dieses Jahr wieder in den vier Hallen der Messe Basel statt und lockt Fans aus ganz Europa an. Auf 70’000 Quadratmetern werden Erlebniswelten rund um Games, Comics, Cosplay, Urban Art und Hollywood, Stars aus Sci-Fi und Fantasy-Filmen und -Serien wie Harry Potter, Vikings, Star Wars, Game of Thrones, VR-Erlebnisse, Manga-Künstler, eine japanische Food-Area, Stuntmen, Action-Zonen und vieles mehr ausgetauscht. Die Fantasy Basel gehört zu einer der führenden und wichtigsten internationalen Veranstaltungen ihrer Art.