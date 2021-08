Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für die Show von Dua Lipa

Wir schicken dich und eine Begleitperson ans Dua Lipa Konzert vom 20. Mai 2022 in Zürich.

Dua Lipa ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit: Drei Grammys und fünf Brit Awards hat die 25-Jährige bereits gewonnen. Nächstes Jahr am 20. Mai kommt die Sängerin zum dritten Mal in die Schweiz und gibt ihr erstes eigenes Konzert im Zürcher Hallenstadion. «New Rules», «Hotter than Hell» und «Blow Your Mind (Mwah)» sind nur wenige der Songs, die der Popstar performen wird.