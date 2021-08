Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets für ein Privatkonzert von Sam Himself

Der Schweizer Online-Marktplatz Ricardo schickt im Rahmen seiner Sommerkampagne «Treffpunkt Sommer» seinen #RicardoBus auf Tour. Wir schicken dich und eine Begleitperson an ein exklusives Privatkonzert von Sam Himself am 17. September.

Credit: Harry Griffin

Der Schweizer Online-Marktplatz Ricardo lancierte unter dem Motto «Treffpunkt Sommer» seine diesjährige Sommerkampagne. Als ein Element der 360-Grad-Kampagne hat Ricardo eigens einen VW T2 gekauft, komplett restauriert und stilvoll ausgestattet. Das für den Umbau eingesetzte Material sowie die chillige Ausstattung wurden entweder auf der eigenen Plattform oder sonst aus zweiter Hand gekauft. Und Ricardo freut sich nun, seinen Mitgliedern diesen orangen en Kult-Camper für jeweils die Dauer eines Wochenendes anzubieten. Die #RicardoBus-Weekends werden dabei abwechselnd mal als Auktion ab einem Franken und mal als ultimatives Fixpreis-Schnäppchen für 222 Franken angeboten. Neben der Nutzung des Campers gehören den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern auch noch zusätzliche Romantik-, Familien-, Party-, Openair-Cinema- und andere Packages, die für die richtige Stimmung im #RicardoBus und für einzigartige Erlebnisse unter freiem Himmel sorgen.