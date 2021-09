Wettbewerb : Gewinne 1x2 Tickets fürs 20-Minuten-Festival

20 Minuten lädt dich und deine Begleitperson ans All-Inclusive Festival in Arosa ein.

Wir veranstalten am 23. Oktober in Arosa das erste, exklusive 20-Minuten-Festival – hier kannst du die All-Inclusive-Tickets gewinnen. 150 Leserinnen und Leser haben das Glück, am exklusiven Festival dabei sein zu dürfen. Hier alle wichtigen Infos zum Gewinn auf einen Blick: