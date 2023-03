Auch dieses Jahr werfen wir und wieder so richtig in Schale für die Fantasy Basel. Die grösste schweizer Messe für Popkultur erstreckt sich über 77’000m² in vier Hallen der Messe Basel. Es wartet ein riesiges Angebot rund um Games, Comic, Cosplay, Urban Art und Hollywood auf euch. Stars aus Sci-Fi- und Fantasy-Filmen und Serien wie Harry Potter, Stranger Things, Vikings, STAR WARS, Game of Thrones, VR-Erlebnisse, Manga-Künstler:innen, ein Japan-Food-Bereich, Space-Ausstellungen, Action-Zonen und vieles mehr gibt es am dreitägigen Festivals zu entdecken.