Wird am Trapeton spielen: Maluma

Am 24. Juni 2023 findet das beeindruckende Trapeton Festival in der St. Jakobshalle in Basel statt. Diese Gelegenheit darf man einfach nicht verpassen! Mit einer einzigartigen Mischung aus Trap-Beats und Reggaeton-Klängen, wird das Festival deine Sinne zum Tanzen und deine Seele zum Vibrieren bringen.