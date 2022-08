Wettbewerb : Gewinne 2 Tickets für das Konzert von Kendrick Lamar

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Konzert von Kendrick Lamar am 25.10.2022.

Falls du Kendrick Lamar unbedingt live erleben möchtest, dann registriere dich jetzt auf My 20 Minuten und erhalte die Chance auf 1x2 Tickets für dich und deine Begleitperson fürs Konzert in Zürich am 25. Oktober 2022.