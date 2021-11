Wettbewerb : Gewinne 2 von 10 Tickets für die Erstfahrt mit dem Nachtzug nach Amsterdam

Zum Fahrplanwechsel gibt es neu eine direkte Nachtzug-Verbindung zwischen Zürich oder Basel und Amsterdam. Du willst bei der exklusiven Erstfahrt am 11. Dezember dabei sein? Dann mach bei unserem Wettbewerb mit!

Lust auf Shopping, Architektur und Street - Art in Amsterdam? Das geht jetzt auch bequemer und nachhaltiger: Ab Dezember 2021 bietet die SBB gemeinsam mit der ÖBB neu eine tägliche Nightjet-Verbindung von Zürich und Basel nach Amsterdam an.

Im direkten Vergleich schneidet die Bahn in puncto Nachhaltigkeit besser ab als das Auto – und als das Flugzeug sowieso. Du sparst bei der Reise im Nachtzug aber nicht nur CO2 (gegenüber dem Auto sind es ganze 125 Kilo), sondern geniesst auch K omfort. Je nach Buchung wird dir von den Mitarbeitenden der ÖBB sogar ein Zmorge ins Abteil serviert, ausserdem gibts luxuriöse Abteile mit grosszügigen Fenstern, Einzelbetten oder sogar Dusche und WC. Du steigst abends in Zürich oder Basel in den Zug und morgens kurz vor 10 Uhr stehst du schon am Hauptbahnhof in Amsterdam – ready für einen erlebnisreichen Tag. Die Hotelübernachtung hast du dir erst noch gespart.