Wettbewerb : Gewinne 2 von 10 Tickets für eine Zugreise nach Österreich in der 1. Klasse

Lust auf Shopping, vielfältige Kaffeehausspezialitäten und idyllische Berglandschaften in Österreich? Die SBB schenkt dir und deiner Begleitung eine kostenlose Zugfahrt in der ersten Klasse – umweltfreundlich und bequem. Mach jetzt bei unserem Wettbewerb mit!

St. Gilgen am Wolfgangsee.

Ob architektonische Schönheiten oder Swarovski Kristallwelten, ob ein Rundgang durch die vielen Schlossräume von Sisi oder doch lieber auf Mozarts Spuren: Im Land im Herzen Europas gibt es so einiges zu entdecken und zu bestaunen. Auf keine Art gestaltet sich die Reise angenehmer und umweltbewusster als mit dem Zug.

Im direkten Vergleich schneidet die Bahn in puncto Nachhaltigkeit besser ab als die anderen Verkehrsmittel. Pro Person werden bei der Reise nach Wien und zurück rund 260,6 kg CO2 weniger verbraucht als mit dem Auto. Gegenüber dem Flugzeug werden insgesamt gar 298 kg CO2 gespart. Du verbrauchst aber nicht nur weniger CO2, sondern geniesst auch Komfort. Du fährst direkt ins Stadtzentrum, kannst unbeschränkt viel Gepäck mitnehmen und hast einen fixen Sitzplatz.

Klingt das gut? Gemeinsam mit der SBB verlosen wir 5 x 2 Hin- und Rückfahrtbillette zwischen der Schweiz und Österreich im Wert von CHF 500 pro Billett. Wann und wo genau, entscheidest du. Die Tickets können an jedem beliebigen Tag bis zum 31. Dezember 2023 von jedem beliebigen Bahnhof in der Schweiz zu jedem Bahnhof in Österreich und für die entsprechende Rückfahrt eingelöst werden. Wichtig: Wir empfehlen, dass sich Reisende vor der Reise über die aktuellen Reisebestimmungen informieren. Barauszahlungen sind nicht möglich.