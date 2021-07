Wettbewerb : Gewinne 2 von 50 Tickets für die 20 Minuten Movie Night in Basel

Wir schicken Dich und eine Begleitperson am 12.08.2021 ans Allianz Cinema in Basel mit dem Film «In The Heights».

Gewinne jetzt Tickets für die 20 Minuten Movie Night! Allianz Cinema

Nachdem letztes Jahr das Open-Air-Kino aufgrund der Corona-Krise in ein Autokino umgewandelt wurde, kannst du dieses Jahr wieder gute Filme unter freiem Himmel geniessen. 20 Minuten verlost unter der Community insgesamt 50 Tickets für die 20 Minuten Movie Night am 12. August 2021 in Basel.