Wettbewerb : Gewinne einen 3 Tagespass für dich und deine Begleitung fürs HeroFest

Das HeroFest ist das Festival für Gaming, E-Sports und Cosplay in der Schweiz. Geniesse drei vielfältige Tage im Gaming-Universum. Letztes Jahr wurde das grosse Comeback nach der Corona-Pandemie erfolgreich mit 12’000 Besuchern und Besucherinnen gefeiert. Sei du auch dieses Jahr ein Teil davon und begebe dich in die Welt des Gamings. Sei an allen drei Tagen dabei und habe unvergesslich viel Spass. Trage dir die Daten vom 14. – 16. Oktober schon jetzt, dick in deine Agenda ein. Hast du dir schon eine Cosplay Figur für dich ausgedacht? Wir sind gespannt und hoffen dich am HeroFest anzutreffen. Bis bald!