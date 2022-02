Wettbewerb : Gewinne 2x2 VIP Tickets für das Bundesligaspiel FC Bayern gegen Greuther Fürth am 20.02.2022

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Bundesligaspiel FC Bayern gegen Greuther Fürth am 20.02.2022

Hast du Lust die einmalige Stimmung bei einem FC Bayern München Spiel live vor Ort mitzuerleben? Das Spiel findet in der Allianz Arena in München statt. Die Eintrittskarten beinhalten neben einer super Sicht aufs Spiel ein Dreigangmenü inklusive Getränken in der Sponsorenlounge. Geniesse den einmaligen VIP-Status in der Bundesliga.