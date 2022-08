Wettbewerb : Gewinne die letzten Tickets fürs Konzert von Ed Sheeran

Wir schicken dich und deine Begleitung ans Zusatzkonzert von Ed Sheeran am 17. September 2022 im Letzigrund in Zürich.

Der englische Singer-Songwriter Ed Sheeran begeistert zurzeit mit seiner +-=÷x Tour Fans auf der ganzen Welt. Am 16. September macht der Superstar mit seinen Hits «Shape of you» und «Thinking out loud» halt im Zürcher Letzigrund. Aufgrund der grossen Nachfrage gibts am 17. September ein Zusatzkonzert – wir verschenken die letzten Tickets!