Wettbewerb : Gewinne ein exklusives Meet & Greet mit Harry Potter Star Alfred Enoch

Du möchtest Alfred Enoch aus «How to Get Away with Murder» persönlich treffen? Bei uns hast du die Chance! Alle Infos findest du unten.

Alfred Enoch kannst du schon bald an der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con treffen! Credits – Fantasy Basel

Triff den Star-Schauspieler aus dem Harry-Potter-Universum und der Serie «How to Get Away with Murder» persönlich in Basel! Wir verlosen ein exklusives Ticket für ein Meet & Greet mit Alfred Enoch am 28. Mai. Inklusive Eintrittsticket für dich und eine Begleitperson für die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con.

Lass dir diese Möglichkeit nicht entgehen, den Gryffindor-Schüler Dean Thomas und Hauptcharakter Wes Gibbins alias Alfred Enoch persönlich zu treffen und nimm via Button an der Verlosung teil.