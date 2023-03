Wettbewerb : Gewinne ein exklusives Package fürs Hola Zermatt 2023 für dich und 3 Freund*innen

From Ibiza with love – Hola Zermatt feiert bereits seine vierte Ausgabe. Das erste Mal in der Geschichte überhaupt startet der Event mit der Grand Opening Party am Donnerstag, 30.3.2023, um 16 Uhr in das diesjährige Programm und präsentiert ein international bekanntes Line-up auf dem Heliport der Air Zermatt.