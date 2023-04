Tanzen im Sonnen- und Mondschein, und das auf fast 2000 Metern über dem Meer. Was verrückt klingt, ist genau genommen nichts anderes als das vermutlich höchstgelegene Open Air der Welt – das Open Air Bivio. Rund 500 Musikfans pilgerten letztes Jahr ins beschauliche Bivio, um zu feiern, zu tanzen und neue Bands zu entdecken.

Wir schicken dich und deine Begleitung ans einzigartige Festival, Hotelübernachtung im Hotel Solaria Bivio inklusive. Alles, was du tun musst, ist via Button an der Verlosung teilzunehmen. Wir drücken dir die Daumen!