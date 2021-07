Wettbewerb zur Olympiade - Gewinne ein Shirt, in dem Schweizer Sportgeschichte steckt

Stell dir vor, du hältst das alte Trikot von Roger Federer in den Händen und zerschnippelst es, um daraus etwas völlig neues zu kreieren. Genau das durften die Schweizer Designerin Julia Seemann und Olympiasieger und Fotograf Iouri Podladtchikov machen.

«Share Your Fire» will die Partnerschaft von Allianz mit der Olympischen und Paralympischen Bewegung feiern. Im Rahmen des Projekts in Zusammenarbeit mit der Schweizer Sporthilfe haben Schweizer Profisportler und Profisportlerinnen wie Roger Federer, Giulia Steingruber, Kariem Hussein oder Dominique Gisin ihre alten Trikots gespendet. Eines davon ist zum Beispiel das Shirt, das Roger Federer 2015 in Wimbledon getragen hat.

Das sind die Originalshirts, in denen die Profiathletinnen und Athleten über sich hinausgewachsen sind. Auch du kannst ein Stück dieser Sportmagie ergattern. Allianz

Für jedes der Original-Trikots spendet die Allianz Suisse 500 Franken an die Schweizer Sporthilfe. Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt aufstrebende Sportlerinnen und Sportler. Das Geld fliesst in Form von Stipendien, Patenschaften und Auszeichnungen direkt an Athletinnen und Athleten aus den verschiedensten Sportarten.

In den Trikots stecken Sportmomente, deren Magie das Feuer und die Leidenschaft des Sports zelebrieren sollen. Die Zürcher Designerin Julia Seemann und der ehemalige Snowboardprofi und Fotograf Iouri Podladtchikov haben daraus auf kreative Art und Weise 100 neue Unikate geschneidert.

Upcycling einem breiten Publikum näher bringen

«Durch die Zusammenarbeit konnten wir Circular Fashion, also in dem Fall das Wiederverwenden von bestehenden Ressourcen in Form der Trikots einem sehr breiten Publikum zugänglich machen», sagt Designerin Julia Seemann, die ihr Studio gemeinsam mit ihrem Partner Flavio Zimmermann betreibt. Das verwendete Zusatzmaterial besteht aus recycelten PET-Flaschen.

«Das gesamte Projekt wurde in sehr kurzer Zeit umgesetzt und viele Designschritte verliefen parallel», verrät Julia Seemann. Allianz

Für die Zürcherin war auch die Kollaboration mit Iouri Podladtchikov sehr spannend: «Als ehemaliger Profisportler konnte er uns konkrete Inputs geben, worauf bei der Gestaltung von Sportswear geachtet werden muss. Bewegungsfreiheit spielt etwa eine zentrale Rolle.»

So sind insgesamt vier Designs entstanden, darunter ein Crop Top und eines von Julia Seemanns Lieblingsstücken. «Das Design war angelehnt an die Trikots, die auch bei Sportarten wie der Leichtathletik getragen werden.»

Gewinne eines der streng limitierten Sportshirts

Aus den gespendeten Trikots sind 100 Herren- und Frauenshirts entstanden, die ab Montag, 12. Juli in vier Etappen online verlost werden. Du hast die Möglichkeit, direkt bei uns eines von zwei Exemplaren zu gewinnen.

Du kannst eines der streng limitierten Trikots gewinnen und so in einem Stück voller magischer Sportmomente trainieren. Iouri Podladtchikov Dieses Herrenshirt kannst du gewinnen. Darin stecken Originaltrikots von Tennislegende Roger Federer, Skirennfahrerin Dominique Gisin, Leichtathlet Kariem Hussein, Eishockeyspieler Nico Hischier, Mountainbiker Nico Schurter und mehr. Allianz Das Logo auf dem Rücken gibt Aufschluss darüber, welche Athletinnen und Athleten im Trikot verewigt sind. Allianz

So machst du mit: Folge @20minutenlifestyle auf Instagram und kommentiere unter nachfolgendem Insta-Post, ob du gerne das Männershirt in L oder das Frauenshirt in S hättest. Die beiden glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen werden am Freitagmittag von uns ausgelost und benachrichtigt. Viel Glück!