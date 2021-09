Wettbewerb - Gewinne ein stylisches Velo von Siech Cycles!

Siech Cycles – das ist eine Hommage an einen modernen urbanen Lifestyle, an den beschwingten Alltag zwischen Arbeit, Freizeit und Familie. Siech Cycle ist heute der führende Schweizer Lifestyle-Brand für hochwertige und urbane Bikes zu erschwinglichen Preisen. Mit viel Liebe zum Detail wird jedes der Modelle zu einer überzeugenden Komposition aus Materialien, trendigen Farben, funktionalen Komponenten und starkem Design entwickelt. Entdecke die verschiedenen Modelle online und neu im Flagshipstore an der Langstrasse in Zürich.