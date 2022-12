Wettbewerb : Gewinne eine Reise im Nachtzug nach Prag für 2 Personen

Laut Umweltrechner werden pro Strecke rund 100 kg CO2 pro Person und Fahrt gegenüber dem Auto gespart. Zugfahren ist nicht nur nachhaltiger als das Reisen mit dem Auto oder Flugzeug, du verlierst auch keine Zeit in Staus, reist bequem ohne Check-in und lange Warteschlangen und hast keine Gewichtsbeschränkung beim Gepäck. Zudem sparst du sogar noch eine oder zwei Nächte im Hotel, kommst am Morgen ausgeschlafen direkt im Stadtzentrum an und bist ready für einen erlebnisreichen Tag.

Entdecke die bekannte Prager Burg, die historische Altstadt und bunte Barockgebäude. Erlebe eine Sightseeing-Bootsfahrt auf der Moldau und besuche einige unbekannte Sehenswürdigkeiten, wie den Manifesto Market (Food-Markt), The World of Jellyfish (ein Museum mit Quallen in allen Grössen) oder das Kafe & Hrnky (ein Café, in dem man töpfern kann).