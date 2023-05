Ab dem 1. Juni im Kino: SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Am 1. Juni 2023 kommt mit SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE das nächste Kapitel der Spider-Verse-Saga auf die Kinoleinwand. Hier gehts zum Trailer des neusten Marvel-Streifens:

Du möchtest den Film in einem einzigartigen Setting geniessen? Dann hast du bei uns die Chance dazu! Wir schicken dich und deine Begleitung an ein exklusives Fan Screening von SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE am 1. Juni in London. Hier die Details zum Gewinn: