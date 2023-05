The Weeknd, einer der angesagtesten Musiker der Gegenwart, präsentiert in Paris sein neues Album «Dawn FM» live auf der Bühne. Du hast jetzt die Chance, dabei zu sein und dieses einmalige Erlebnis zu geniessen. Gewinne eine Reise zum The Weeknd-Konzert in Paris und erlebe die neuesten Songs des Superstars hautnah.

Das Konzert findet in einer der bekanntesten Arenen der Stadt statt und verspricht, ein unvergesslicher Abend zu werden. Neben den neuen Songs des Albums «Dawn FM» werden auch einige der bekannten Hits von The Weeknd zu hören sein. Tanze und feiere mit Tausenden von Fans aus der ganzen Welt und erlebe die unvergleichliche Atmosphäre eines The Weeknd-Konzerts.

Das Beste daran? Wir sorgen dafür, dass du deinen Aufenthalt in Paris voll geniessen kannst, indem wir dir Anreise und Unterkunft in einem Hotel bereitstellen. Das Konzert findet am 29. Juli 2023 statt. Verpasse nicht die Chance, eine unvergessliche Nacht in Paris mit The Weeknd zu erleben. Nimm jetzt an unserem Wettbewerb teil und sichere dir die Chance, Tickets für das The Weeknd-Konzert in Paris inklusive Anreise und Hotel zu gewinnen!