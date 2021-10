Wettbewerb - Gewinne einen Samsung The Frame Smart TV

Verwandle deinen Wohnraum mit The Frame in deine persönliche Galerie. Wenn du gerade keine Serie schaust, präsentiert The Frame bei aktiviertem Art Mode wahlweise Kunst oder deinen schönsten Fotos. Du kannst brillante, realistische Farben und detailreiche Bilder geniessen – selbst wenn du an der Seite sitzt. Quantum Dots nehmen das Licht auf und verwandeln es in atemberaubende Farben mit 100% Farbvolumen, während die Dual LED-Hintergrundbeleuchtung den Farbton Szene für Szene optimiert. The Frame ist auch unauffällig angeschlossen, ganz ohne Kabelsalat. Danke der One Invisible Connection ist eine nahezu unsichtbare Kabelführung möglich. Dieses dünne Kabel überträgt die AV-Signale von der externen One Connect Box, die alle weiteren Anschlüsse enthält, zum TV-Gerät und versorgt das TV-Gerät mit Strom.