Wettbewerb : Gewinne einen Trip nach Paris an ein exklusives Stromae Showcase

Stromae lädt dich und deine Begleitperson zu einem Showcase an einer geheimen Location in der Umgebung von Paris ein. Lasse dir seine Lieder wie «Alors On Danse» und «Papaoutai» sowie die neusten Hits aus seinem neuen Album «Multitude» an einem einmaligen exklusiven Showcase wirken. Geniesse ihn in kleiner, intimer Runde bevor er sich auf seine grosse Tournee Übersee begibt. Die Reise und Unterkunft ist im Gewinn inkludiert – Was will man mehr als so ein Showcase Highlight? Also trage dir den 28. September 2022 fett in deine Agenda ein.