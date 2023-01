Wettbewerb : Gewinne für dich und deine Begleitung 4-Tagespässe fürs SunIce Festival

Mit etwas Glück schicken wir dich und deine Begleitung vom 30. März bis am 2. April nach St. Moritz, um ausgelassen am SunIce Festival zu raven.

Headliner die es in sich haben

Die Techno-Legenden Adam Beyer und Sven Väth sind nämlich am Start, genauso wie die Brasilianerin ANNA, die italienische Newcomerin Anfisa Letyago und Wade, der mit feinsten Latin-Tech-House-Tunes begeistert. Neu dabei ist auch Kobosil - aktueller Hype Act des Dark Techno Genres. Ebenfalls dabei sind Future-House-Virtuose RetroVision, VIZE und AVAION, der mit seinen fast schon hypnotischen Tracks Millionen von Menschen begeistert. Der an Nummer 8 der offiziellen DJ Weltrangliste gesetzte Timmy Trumpet führt dabei gemeinsam mit dem französischen Welt DJ Kungs das Line Up an. Viele mehr werden noch folgen.