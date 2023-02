Wettbewerb : Gewinne für dich und deine Begleitung Tickets für das Konzert von Lewis Capaldi

Bekannt ist Lewis Capaldi durch seine Ohrwürmer wie «Someone You Loved», «Bruises», «Hold Me While You Wait» sowie viele weitere. Auf seiner Global Tour 2023 legt er einen Stopp in Zürich ein und performt im Hallenstadion sein neues Album «BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT». Geniesse seine Musik in vollen Zügen und sei live dabei. Mache dafür an unserem Wettbewerb mit und gewinne mit etwas Glück Tickets für seinen Auftritt im Hallenstadion.