Wettbewerb : Gewinne für dich und deine Begleitung Tickets für das Konzert von Sam Smith

Am 16. Mai 2023 ist es so weit. Sam Smith kommt nach Zürich ins Hallenstadion und zaubert uns ein unvergessliches Konzerthighlight. Mit seinen Songs wie «Stay With Me», «I’m Not The Only One» und «Too Good At Goodbyes» hat er sich in all unsere Herzen gesungen. Mach dich bereit für einen stimmungsvollen Abend und wärme zur Vorbereitung deine Stimme schon auf. Mach an unserem Wettbewerb mit und gewinne mit etwas Glück Tickets für das Sam-Smith-Konzert für dich und deine Begleitung.