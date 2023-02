Wettbewerb : Gewinne für dich und deine Begleitung Tickets für die Suisse Podcast Awards

Die Podcast-Branche boomt. Immer mehr Menschen ersetzen das ständige Scrollen am Handy durch Lauschen von Gesprächen, News, Reportagen oder Geschichten. Nun werden die ersten Suisse Podcast Awards vergeben.

Die Suisse Podcast Awards werden am 15. März das erste Mal verliehen.

Das Ganze findet am 15. März im Plaza Klub in Zürich statt – wir schicken dich und deine Begleitung hin. Nimm jetzt an der Verlosung teil und gewinne zwei von zehn Tickets. Wir drücken dir die Daumen!