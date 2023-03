Wettbewerb : Gewinne für dich und deine Begleitung Tickets fürs Post-Malone-Konzert

Du hast am 30. April 2023 noch nichts vor? Dann trage dir das Datum fett in der Agenda ein, denn mit etwas Glück kannst du am Konzert von Post Malone im Hallenstadion dabei sein.

Willst du Post Malones Zwölf-Karat-Diamanten in seinem Mund funkeln sehen? Dann hast du am 30. April 2023 die Chance dazu. Posty heizt das Zürcher Hallenstadion so richtig ein, sodass auch du garantiert eine wunderbare Zeit haben wirst. Mit seinen Songs wie «Circles», «Hollywood’s Bleeding» und «Saint-Tropez» hat er sich in all unseren Herzen gesungen.