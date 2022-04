Wettbewerb : Gewinne jetzt 1x2 Tickets für das Konzert von Imagine Dragons

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Konzert von Imagine Dragons am 09.06.2022 in Bern.

Imagine Dragons ist eine US-amerikanische Rockband aus Las Vegas. Sie wurde bekannt durch die beiden Songs «It’s Time» und «Radioactive». Die Band hat schon mehrere Male Platin- und Gold-Auszeichnung mit ihren Alben gewonnen. Somit hatte sie am meisten Plattenverkäufe im letzten Jahrzehnt.

Falls du Imagine Dragons unbedingt live erleben möchtest