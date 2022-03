Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 Tickets für die Filmpremiere von «Do you remember me?»

Wir schicken dich und deine Begleitperson an die Filmpremiere von «Do you remember me? am 29.03.2022 im Kosmos, Zürich.

Der Film «Do you remember me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als Siebenjährige in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen, um ihren inneren Frieden zu finden. Während ihrer Reise deckt Sara auf, dass in Äthiopien – trotz staatlichem Verbot – noch immer Mädchen beschnitten werden. Sara beschliesst, mittels Aufklärungsarbeit gegen die Mädchenbeschneidung anzukämpfen. »Do you remember me?« ist ein Dokumentarfilm über Menschenrechte. Aber auch ein Film über Schmerz und Vertrauensverlust sowie Vergebung und Achtsamkeit. Weitere Infos findest du hier.

