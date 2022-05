Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 von 10 Tickets für das Breaking Battle des Jahres Red Bull BC One 2022

Wir schenken dir zwei Tickets für das finale Breaking Battle am 12. Juni im Trafo in Baden.

Schweizer B-Girls und B-Boys tanzen um Einzug ans World Final in New York.

Die Geburtsstadt des Breakings empfängt die weltweit Besten: Das internationale Finale des prestigeträchtigen 1-on-1 Breaking Battles findet mit rund 28 teilnehmenden Ländern heuer in New York City statt. Welches B-Girl und welcher B-Boy es verdient haben, die Schweiz in der amerikanischen Metropole zu vertreten, wird am 12. Juni 2022 im Schweizer Finale im Trafo in Baden vor tobendem Publikum ausgetanzt. Antreten werden die vier B-Girls und 16 B-Boys, welche sich in den Qualifikationen gegen über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgesetzt haben.