Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 von 10 Tickets für das Ed Sheeran Konzert

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Konzert von Ed Sheeran im Letzigrund Stadion in Zürich, am 06.09.2022.

Ed Sheeran General Press Image 2021

Ed Sheeran kommt diesen September in die Schweiz nach Zürich. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single «Shape of You» , die über 3,2 Millionen Mal verkauft wurde. Ed Sheeran hat schon 4 Grammy Awards mit seiner Musik gewonnen und gehört zu den bekanntesten Musikern und Songwriter der ganzen Welt. Zudem verkaufte er bislang über 150 Millionen Tonträger.

