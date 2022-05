Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 von 10 Tickets für das Konzert von Elton John

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Konzert von Elton John in Bern im Stade de Suisse am 01.06.2022.

Wer an Elton John denkt, dem fallen wohl als erstes große Hits wie "Rocket Man", "Candle in the Wind" oder "Can You Feel the Love Tonight" ein. Ebenfalls berühmt ist er für seine knallbunten Outfits und extravaganten Brillen in allen Formen und Farben. Elton John wurde schon zweimal Preisträger eines Oscars. Er gehört zudem zu den 100 grössten Sängern und Songwritern aller Zeiten.