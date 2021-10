Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 von 20 Tickets für das Konzert von Ed Sheeran

Wir schicken dich und deine Begleitperson an das Konzert von Ed Sheeran.

Kommt 2022 in die Schweiz nach Zürich: Ed Sheeran

Nach seiner «Divide»-Tour von 2017 bis 2019, die als erfolgreichste überhaupt in die Konzertgeschichte einging, zog sich der Superstar aus der Musikwelt zurück. Ganze zwei Jahre lang war kein Ton vom Musiker zu hören. Anfang Sommer kam dann mit der Party-Hymne «Bad Habits» und der Ankündigung seines neuen Albums «=», das im Oktober erscheinen wird, endlich die lang ersehnte Erlösung. Jetzt steht ein weiteres Highlight für seine hiesigen Fans an: Ed Sheeran kommt erneut in die Schweiz.