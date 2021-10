Wettbewerb : Gewinne jetzt 2 von 40 Tickets für das Konzert von Shawn Mendes

Wir schicken dich und eine Begleitperson ans Konzert von Shawn Mendes.

Am 10. Mai 2022 kommt Superstar Shawn Mendes ins Zürcher Hallenstadion. Seine erste Veröffentlichung im Sommer 2014, der Song «Life of the Party» wurde der am häufigsten geteilte Song der Woche bei Twitter und schaffte es auch in die kanadischen und US-amerikanischen Charts. Am 4. Dezember 2020 veröffentlichte er sein viertes Studioalbum namens «Wonder». Neben der gleichnamigen Single veröffentlichte er zusammen mit Justin Bieber das Lied «Monster».