Wettbewerb : Gewinne jetzt die letzten Tickets für das ausverkaufte AnnenMayKantereit Konzert

Du hast am 25. März 2023 noch nichts vor? Dann trage dir das Datum fett in der Agenda ein, denn mit etwas Glück kannst du am ausverkauften Konzert von AnnenMayKantereit im Hallenstadion dabei sein.

Ob fröhlich durch die Wohnung tanzend zu «Ausgehen» oder sentimental zu «Ozean» während des ersten Liebeskummers. Was ist dein Lieblingssong von AnnenMayKantereit? Mit der kräftigen Stimme des Lead-Sängers Henning May und der musikalischen Begleitung von Christopher Annen sowie Severin Kantereit macht die Gruppe einzigartige und phänomenale Musik. Spüre ihre Songs im ganzen Körper und tanze dich am 25. März 2023 durchs Hallenstadion. Was will man mehr als so ein Konzerthighlight? Mach an unserem Wettbewerb mit und gewinne mit etwas Glück die letzten Tickets für dich und deine Begleitung.